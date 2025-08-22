Aunque no ordenó su detención, la Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país

El juez federal Sebastián Casanello resolvió prohibir la salida del país al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa por presuntos pedidos de sobornos en la compra de medicamentos. La medida también alcanza a los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, vinculados a la droguería Suizo Argentina.La decisión judicial se dictó tras una serie de operativos que incluyeron allanamientos en domicilios particulares, la sede de ANDIS y oficinas de la droguería. En los procedimientos se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y una máquina de contar billetes. Según fuentes de la investigación, en poder de Emmanuel Kovalivker se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos.Spagnuolo fue interceptado en Pilar cuando intentaba salir de su vivienda a bordo de su camioneta. En el lugar, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y gran cantidad de billetes de baja denominación. Horas antes, había sido apartado de su cargo sin que la Casa Rosada ofreciera explicaciones públicas.En paralelo, los operativos sobre la familia Kovalivker arrojaron hallazgos llamativos. Emmanuel fue detenido en Nordelta con dinero en sobres numerados, mientras que en la casa de su hermano Jonathan se hallaron cajas de seguridad abiertas y 50 mil dólares ocultos en una habitación de servicio. El exfuncionario Daniel María Garbellini también fue alcanzado por la medida judicial.La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en un audio filtrado donde se escucha la voz de Spagnuolo. En la grabación se mencionan supuestos pedidos de coimas y aparecen los nombres de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Al momento, el fiscal federal Franco Picardi busca avanzar con la pericia de los celulares incautados.Con al menos 15 allanamientos realizados y la prohibición de salida del país vigente, la investigación apunta ahora al análisis de la información contenida en los dispositivos secuestrados, mientras el avance de las medidas judiciales mantiene bajo presión al Gobierno.