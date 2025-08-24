Con los tapones de punta: hasta López Murphy reclamó auditorías y medidas urgentes contra la corrupción de los Milei

El diputado nacional Ricardo López Murphy advirtió que los recientes escándalos que involucran a funcionarios libertarios requieren respuestas inmediatas y contundentes. “El país necesita un esfuerzo inmenso de lucha contra la corrupción”, sentenció en declaraciones radiales.

“Estoy impactado porque creo que el problema de la corrupción es en toda Latinoamérica quizás la parte más frágil de nuestras sociedades, es donde se filtra el crimen organizado y donde se muestra la vulnerabilidad del Estado”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia. En ese marco, pidió que el presidente ordene la entrega inmediata de celulares y computadoras de los involucrados: “El que no entrega, presumimos. Eso aceleraría enormemente la acción de los fiscales”.Además, reclamó auditorías exhaustivas y sanciones ejemplares: “Hay que poner un equipo de auditoría que evalúe cada caso y hacerle juicios penales a los médicos que hayan falseado diagnósticos. En el sector público la corrupción se detecta mirando dos cosas: la compra de bienes de capital y la compra de insumos”.