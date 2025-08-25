La coima de tu hermana: Mendoza denunció un nuevo desvío millonario de Karina Milei

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo episodio al conocerse otro presunto desvío millonario. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció públicamente a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por aparentemente haberse quedado con un porcentaje millonario en los contratos que el gobierno firmó con la droguería Suizo Argentina, tras trascender que la firma pasó de facturar $3.900 millones a $108.000 millones entre 2024 y 2025 en licitaciones y contrataciones directas.“A vos que te gustan los numeritos, Javier Milei. Si la coima de tu hermana Karina Milei fue del 3% de 108.000 millones, ya lleva robado $3.240.000.000 del presupuesto para discapacitados”, apuntó Mendoza en X, mientras la Justicia intenta esclarecer si los audios difundidos pertenecen a Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS.En ese marco, afirmó que "con este monto se podría haber mejorado las condiciones de la Agencia o, pensando en Quilmes, haber hecho cinco escuelas", y ejemplificó con obras que fueron interrumpidas en su municipio, como la estación de tren entre Quilmes y Ezpeleta que, según acusó, "el gobierno abandonó"; o la primera etapa del plan hídrico, social y ambiental de los arroyos, la obra del acceso sudeste, entre otras. "Son un desastre", sentenció.El caso estalló tras la difusión de audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde denunciaba presuntos pedidos de coimas y maniobras de corrupción. Spagnuolo fue removido de su cargo y, tras ser interceptado por la Justicia, se le secuestró su teléfono celular. Lo mismo ocurrió con Emmanuel Kovalivker, accionista minoritario de Suizo Argentina. Su hermano Jonathan, presidente de la firma y principal dueño, continúa prófugo.Mientras Javier Milei y su hermana Karina continúan sin pronunciarse al respecto, aunque se mantienen escudados por las declaraciones de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, quienes rechazaron las acusaciones y calificaron el caso como una “operación política”; Mendoza fue contundente: “Escribo como intendenta de Quilmes, donde viven más de 700.000 personas, municipio al que el violento Gobierno Nacional golpea. Nos sacaron las fuerzas federales de Bernal, están sacando las pensiones por invalidez, no hay presencia de Desarrollo Social y no hay más obras. No se entiende qué están haciendo vos, tu hermana y Victoria Villarruel, pero están mal”, cerró.Además, ayer trascendió que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo la de Karina Milei, incrementó sus recursos un 46,4% en lo que va del año, muy por encima de la inflación, con una ampliación inédita en el gasto en comunicación que superó los $22.950 millones y ya lleva ejecutado un 66% del presupuesto anual, en contraste con áreas como la vicepresidencia, la restauración de la Casa Rosada o el Hospital Garrahan, que recibieron fondos congelados o muy inferiores, mientras jubilados y beneficiarios sociales sufren una pérdida del poder adquisitivo.