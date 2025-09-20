Milei desmintió haber sido advertido por Spagnuolo sobre las coimas: Si me hubiera dicho, le volaba la cabeza

El presidente Javier Milei negó que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo le haya alertado sobre un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos y defendió a su hermana Karina, señalada en los audios que desataron el escándalo, y acusó a la oposición de intentar desestabilizar su gestión. “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo. Si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre, al tiempo que insistió en que, de existir una denuncia, el funcionario debía presentarla ante la Justicia."Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros, exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”, advirtió, al destacar que Karina es “una pieza clave” de su equipo político. “La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario”, remarcó.En ese contexto, Milei recordó que, ante la aparición de las grabaciones, Spagnuolo fue desplazado de su cargo y el organismo intervenido. “Si Spagnuolo tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar. Porque sino, incumplía los deberes de funcionario público”, subrayó. Además, ironizó sobre la acusación: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?”.La defensa a su hermana llegó un día después del lanzamiento de la campaña electoral en Córdoba y en medio de la escalada del dólar y el riesgo país. En esa línea, Milei aprovechó la entrevista para referirse a su vínculo con Mauricio Macri, el cual estaría “frío” aunque no cerrado, y destacó que en las últimas semanas tomó “la campaña al hombro” y rearmó la mesa política con gobernadores y ministros para enfrentar los próximos desafíos de su gestión.“No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto. Yo en el día de ayer, en la conferencia, hice toda una valoración del apoyo que recibí para el voluntario, tanto de la doctora Bullrich, como de parte de Mauricio Macri", rescató.