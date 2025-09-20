Coimas en ANDIS: Spagnuolo habría entregado un celular distinto al suyo para ocultar pruebas

El exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quedó más comprometido en la investigación por presuntas coimas y sobreprecios tras un peritaje que apunta a una maniobra para entorpecer a la Justicia. Según la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el exfuncionario entregó un iPhone 16 Pro Max que comenzó a registrar actividad recién el 21 de agosto, menos de 24 horas antes de un operativo en su domicilio.El informe detalla que ese día el teléfono se conectó a una red WiFi del country donde vive Spagnuolo, lo que para los investigadores confirma que él mismo lo manipuló. A las 15:43, el dispositivo fue sincronizado con WhatsApp sin respaldo en iCloud, lo que derivó en la reinstalación de la aplicación pero sin restaurar las conversaciones previas. “Restauración sin backup, dejando afuera descarga de mensajería anterior resguardada en la copia de seguridad de iCloud”, señala el documento oficial.La Justicia interpreta esta secuencia como un intento deliberado de borrar evidencia. Fuentes del caso indicaron que Spagnuolo “entregó un celular que no era el suyo” y que la limpieza previa de datos fue una medida preventiva ante el inminente allanamiento. Además, el dispositivo quedó vinculado de inmediato a al menos ocho grupos de WhatsApp, lo que demuestra que fue preparado para seguir operando.En paralelo, el fiscal Franco Picardi pidió información al banco donde Spagnuolo posee una caja de seguridad para conocer los movimientos previos a la orden de apertura judicial. Se busca determinar si retiró dinero de manera anticipada y si contó con la colaboración de otras personas, entre ellas un hombre aún no identificado que podría haber actuado por encargo.En medio del escándalo, Spagnuolo cambió de estrategia legal: a partir de esta semana será representado por el defensor oficial Diego Silva, luego de la renuncia de sus anteriores abogados, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze. Para los investigadores, la entrega del celular manipulado confirma que el exfuncionario intentó obstruir el avance de una causa que sigue sumando pruebas en su contra.