Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: el insólito condicionante respaldo de Trump a nuestro páis

El presidente Javier Milei y Donald Trump mantuvieron un encuentro en la Casa Blanca para “profundizar la alianza estratégica” entre Argentina y Estados Unidos. El Presidente llegó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo un operativo de seguridad que lo condujo a Blair House, acompañado por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich y el titular del BCRA, Santiago Bausilli. El canciller Gerardo Werthein y el embajador Alec Oxenford esperaron a la comitiva en la capital norteamericana.

En el arranque de la reunión, Trump buscó capitalizar la foto y dejó un mensaje explícito para la interna local: “Tenemos confianza que el presidente lo hará bien”. Acto seguido, subió la apuesta en clave electoral: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”. También intervino el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para justificar el swap con la Argentina: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”.Milei, por su parte, convirtió el encuentro en tribuna y retribuyó con elogios la agenda de la administración republicana: “Muchas gracias, me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”. La escena concluyó con el autohomenaje de Trump: “Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”.