Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

De cara a las próximas elecciones legislativas, la candidata a diputada por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, habló de cómo se siente con esta postulación e hizo referencia a su falta de experiencia.No solo habló de su candidatura sino que también protagonizó un insólito momento, donde aseguró que en Argentina hay más pobres que población, lo que hizo que las redes sociales estallen. "Hay 35 millones de pobres y antes había 56", dijo entre lágrimas en declaraciones radiales. Y siguió: "Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía". A la exvedette no le dan las cuentas. Es que de acuerdo a los resultados del Censo 2022, presentados el 31 de enero de 2023, en la Argentina somos 46.044.703 habitantes.En esa misma entrevista, la mediática habló sobre sus sensaciones de cara a las votaciones del próximo 26 de octubre. “Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”, dijo en declaraciones radiales. “Seguramente me vengan a buscar y no me importa. Hay que hacer las cosas bien”, siguió diciendo sobre sus limitaciones, pero confiando en sus capacidades. “Nunca dejé de venir a Corrientes. Gracias a Dios hay otra vida más sana en esto de compartir la naturaleza y la familia”, indicó.Javier Milei continuó este sábado con su gira de campaña con la vista puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y después de pasar por Resistencia recaló en Corrientes tras cruzar el puente General Manuel Belgrano sobre el río Paraná, donde se encontró con sus seguidores y, para variar, tuvo un intenso encontronazo con la prensa.Acompañado por su hermana Karina Milei, infaltable en cuanta ocasión el Presidente hace apariciones públicas, y por la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, la exvedette Virginia Gallardo, hizo una breve recorrida rodeado de simpatizantes.La actividad replicó el formato establecido para los mitines libertarios de campaña: recorridas callejeras no demasiado extensas y discursos motivacionales tampoco muy largos, brindados a través de un megáfono. "Les pido que no aflojen", reiteró el jefe de Estado, como en cada lugar que visita. "Les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, aseguró Milei, repitiendo el eslogan de campaña que también suena en cada spot de LLA. “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre", afirmó.Luego del discurso, Milei se subió a la caja de una camioneta desde donde saludó al numeroso público presente, que lo vitoreó con consignas como “Presidente, presidente” o “Milei, querido, el pueblo está contigo”. La visita del Presidente a la ciudad de Corrientes se llevó a cabo en la previa de un nuevo viaje a los Estados Unidos, donde mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump, por lo que se producirá una impasse en la campaña electoral que él lleva por completo sobre sus hombros.