Nuevos audios: habría pruebas de chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en las que estaría involucrada Karina Milei trajo nuevas revelaciones en las últimas horas luego de que salieron a la luz nuevos audios en los que Diego Spagnuolo menciona "choreos" y su vinculación con la hermana del presidente Javier Milei.Luego de que la Justicia realizara un análisis preliminar del teléfono secuestrado al ex titular de la Andis, el cual reveló que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana cuando explotó el escándalo. Para los investigadores resulta extraño que no existieran mensajes entre Spagnuolo y los hermanos Milei debido al estrecho vínculo que mantenían.Apareció un nuevo archivo de voz en el que se escucha al funcionario desplazado: "Además, se adelantaba a cualquier desenlace complejo:Este nuevo mensaje dejaría en evidencia que existía una advertencia por parte de Spagnuolo al Presidente sobre la situación.agrega este nuevo audio. Ante la exposición de los mensajes, Jorge Rial analizó: "Él. lo que quiere dejar claro, es que hizo una gran gestión, 'todo esto pasaba a mis espaldas, tengo todos los WhatsApp con Karina', eso dice", resaltó el conductor Jorge Rial.