Nueva baja para Milei: renunció un funcionario clave de la secretaría de Desregulación

Martín Rossi, el economista que se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desregulación, presentó su renuncia al cargo. Su salida coincide con un momento complejo para el Ejecutivo, ya que el 8 de julio vencieron las facultades delegadas que le permitían a Federico Sturzenegger avanzar con medidas desregulatorias por decreto.“Esta semana despedimos a @_martin_rossi, extraordinario colega, de la Secretaría de Desregulación. Martín dejó su puesto de Vicerector de @UdeSA para acompañarnos este primer año”, publicó Sturzenegger en sus redes sociales.Tras un año en la función pública, Rossi comunicó su decisión de retornar al ámbito académico. Esta salida marca otra baja en el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado y se da a poco más de un año y medio del inicio del gobierno libertario.Por otra parte, esta renuncia se suma a la sangría de puestos en el empleo público, que registró la destrucción de 1.164 puestos en julio, acumulando 53.345 bajas en la era Milei.Sin embargo, el ministro justificó la baja sosteniendo que, “con los equipos armados y funcionando, y cumplido su compromiso inicial, Martín me pidió volver a rebalancear su vida nuevamente hacia su carrera académica y vuelve a la Universidad de San Andrés”.Rossi, un miembro clave del ministerio, fue inicialmente designado como Secretario de Simplificación del Estado en agosto de 2024, para luego asumir como Secretario de Desregulación a partir del 1º de enero de 2025.Posee un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford y es Profesor de Economía y Vicerrector en la Universidad de San Andrés.Además, cuenta con una vasta experiencia en organismos internacionales como UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.