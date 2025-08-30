30.08.2025 / Judiciales

Coimas en el ANDIS: el dueño de Suizo Argentina se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Eduardo Kovalivker se encontraba prófugo de la justicia desde la semana pasada, llegó acompañado de su abogado y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.




Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi para entregar su celular, en el marco de la causa que investiga la red de coimas revelada en los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.

Según supo Noticias Argentinas, Kovalivker, quien se encontraba prófugo de la justicia desde la semana pasada, llegó ayer acompañado de su abogado, Martín Magram, y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.

La entrega de su dispositivo se suma a la de sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes dirigen la compañía actualmente. Sin embargo, la investigación enfrenta un obstáculo tecnológico: la empresa israelí Cellebrite informó a la fiscalía que no dispone de la tecnología necesaria para destrabar el celular de Jonathan, un Samsung de última generación, que fue entregado sin la clave de acceso.

La presentación de Kovalivker se produjo el mismo día en que la Policía de la Ciudad realizó nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de la droguería. Desde el lunes, tanto los empresarios como los exfuncionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La droguería Suizo Argentina es una pieza central en la investigación, a raíz del audio en el que una voz, presuntamente de Spagnuolo, afirma: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’".

