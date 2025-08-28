28.08.2025 / MEDIDA DE FUERZA

El Gobierno confirmó un acuerdo con el gremio de controladores aéreos y levantaron la medida de fuerza

Capital Humano informó que acercaron posiciones en la mesa de negociación salarial y de esta forma no se verán afectados vuelos comerciales en los próximos días.



Después de varios días de medida de fuerza en reclamo por una actualización salarial, los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), llegaron a un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) tras la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, Atepsa aclaró que la medida anunciada para el sábado 30 de agosto continúa vigente.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)", informó la cartera que lidera Sandra Pettovello a través de un comunicado difundido este miércoles.

En ese sentido, explicaron que "las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales". "El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios", concluyeron.

