Stornelli abrió una investigación por espionaje ilegal y rechazó allanar a periodistas

El fiscal Carlos Stornelli dio curso al planteo del Gobierno nacional por la filtración de audios que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y resolvió abrir una investigación para determinar si existió un operativo de “espionaje ilegal”. Sin embargo, aclaró que no allanará domicilios ni medios de comunicación, en defensa del secreto profesional de los periodistas denunciados.

El fiscal acompañó el argumento del oficialismo al señalar que los audios son de “ilegitimidad presumible” y que se trata de una “operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina”, que debe ser investigada a fondo. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini, quien deberá resolver los pasos judiciales a seguir.Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la prensa y acusó a “espías que se disfrazan de periodistas” de buscar desviar la atención sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En redes sociales, el mandatario advirtió: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”.