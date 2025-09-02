02.09.2025 / LIBERTAD DE PRENSA

Stornelli abrió una investigación por espionaje ilegal y rechazó allanar a periodistas


El fiscal Carlos Stornelli abrió una investigación tras la denuncia del Gobierno, pero descartó allanar a los periodistas apuntados por Milei. La presentación oficial había pedido medidas extremas, como el secuestro de consolas en estudios de transmisión y el ingreso a los hogares de Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron las grabaciones.




El fiscal Carlos Stornelli dio curso al planteo del Gobierno nacional por la filtración de audios que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y resolvió abrir una investigación para determinar si existió un operativo de “espionaje ilegal”. Sin embargo, aclaró que no allanará domicilios ni medios de comunicación, en defensa del secreto profesional de los periodistas denunciados.

La presentación oficial había pedido medidas extremas, como el secuestro de consolas en estudios de transmisión y el ingreso a los hogares de Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron las grabaciones. Stornelli frenó ese avance y recordó que “en la investigación no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista (…) ello por mandato constitucional”, aunque dejó abierta la posibilidad de que aporten datos de manera voluntaria.

El fiscal acompañó el argumento del oficialismo al señalar que los audios son de “ilegitimidad presumible” y que se trata de una “operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina”, que debe ser investigada a fondo. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini, quien deberá resolver los pasos judiciales a seguir.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la prensa y acusó a “espías que se disfrazan de periodistas” de buscar desviar la atención sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En redes sociales, el mandatario advirtió: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

5

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

Más notas de este tema

"Veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores": el pronóstico de Pichetto sobre el resultado electoral del Gobierno

02/09/2025 - Declaraciones

"Veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores": el pronóstico de Pichetto sobre el resultado electoral del Gobierno

Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en Lomas de Zamora

02/09/2025 - ELECCIONES 2025

Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en Lomas de Zamora

Insólito: Lilia Lemoine salió a bancar a Milman y acusó al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

02/09/2025 - POLÉMICA

Insólito: Lilia Lemoine salió a bancar a Milman y acusó al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.