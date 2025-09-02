El Senado repudió la censura previa a periodistas instalada por el gobierno de Milei

Senadores nacionales de distintos bloques coincidieron en rechazar la decisión del Gobierno y de la Justicia de intentar instalar un mecanismo de censura previa sobre periodistas que difundieron audios vinculados a casos de corrupción en la Casa Rosada. La conferencia de prensa, convocada por la senadora jujeña Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, expuso la gravedad institucional de la medida que calificaron de “anticonstitucional”.

El radicalcoincidió en que lo sucedido “ya traspasa la barrera” y sostuvo que no se pueden permitir “este tipo de actitudes no solamente del Poder Ejecutivo sino del Poder Judicial, con este juez que parece no haber leído la Constitución y que tiene causas pendientes en el Consejo de la Magistratura”.Por su parte,resaltó que la libertad de prensa y la seguridad de las fuentes son garantías constitucionales. “Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno, el Gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista, estamos dando un paso muy problemático para la salud de la democracia”, alertó el senador porteño.Desde el bloque de Unión por la Patria,apuntó directamente contra la ministra Bullrich al señalar la “creatividad pocas veces vista de su denuncia descabellada”. Y advirtió que la iniciativa “es gravosa para la democracia, para el Congreso y para la libertad de expresión”.El catamarqueñofue más allá y afirmó que Milei “le da la espalda a la República y se transforma en un líder autocrático”. En tanto, Mariano Recalde destacó la paradoja de que “en medio de un gobierno que se dice liberal libertario, se intente reinstalar en la Argentina la censura previa, algo que creíamos superado en democracia”.Finalmente,, ex trabajadora de prensa, expresó su solidaridad con los periodistas perseguidos y remarcó que “desde que asumió Milei pasaron del ataque directo a la prensa a la censura”. La senadora señaló que la sociedad tiene derecho a conocer los audios en los que se escucha a Karina Milei y sostuvo que el oficialismo busca tapar el fondo de la cuestión con maniobras intimidatorias contra la libertad de expresión.