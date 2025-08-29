29.08.2025 / POLÉMICA

El lilito Ferraro cruzó al ex diputroll Iglesias y lo acusó de rendirse al neomenemismo vulgar

El cruce entre Maximiliano Ferraro y Fernando Iglesias escaló en redes sociales tras la designación del legislador de la Coalición Cívica como presidente de la comisión Libra. Iglesias lo había cuestionado por aceptar el cargo con votos del peronismo, al que definió como “operación política electoral del Pejota”.




El diputado de la Coalición Cívica respondió con dureza a las críticas del macrista Fernando Iglesias por su designación al frente de la comisión investigadora Libra, votada con apoyo del PJ y la oposición. La réplica de Ferraro no se hizo esperar: “Fernando, qué evolución la tuya, te transformaste en menemista tardío y vulgar. Hoy no sos más que un populista con diploma de chupamedias, votando DNU y delegaciones legislativas, y mirando para otro lado todo tipo de barbaridades. Sos un felón y desagradecido”.

Iglesias retrucó al acusarlo de ser un “kirchnerista reciente”. “Felicitaciones por la designación, Maxi. Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Mejor menemista tardío que kirchnerista reciente, EMHO”, ironizó.

Ferraro volvió a la carga este viernes al remarcar que la Coalición Cívica mantiene “las mismas ideas de siempre: investigar al poder, rechazar DNU y delegaciones legislativas”. Y apuntó directo contra Iglesias: “Vos te quebraste y hoy justificás la corrupción y el atropello institucional que antes denunciabas. Te rendiste al neomenemismo vulgar y marginal”.

Con un tiro final, el “lilito” chicaneó al macrista: “Pedite la Embajada de Hungría de Viktor Orbán y hacé de cortesano cuando los libertarios viajen a rendirle pleitesía ideológica”.

