29.08.2025 / X

Cristina reposteó un mensaje de Mena por el Día del Abogado y volvió a cuestionar a la Justicia

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un mensaje del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, con motivo del Día del Abogado, donde se criticó a sectores de la justicia y se reivindicó el legado de Néstor y Cristina como referentes de una profesión comprometida con el pueblo.




La ex presidenta compartió un texto del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, en el que se apuntó contra la corrupción judicial y se reivindicó el legado de Néstor y Cristina Kirchner como abogados patriotas.



En plena crisis institucional y con las causas por corrupción golpeando al gobierno de Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner volvió a marcar presencia política en redes sociales. La ex mandataria reposteó un mensaje de Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, donde se diferenció entre los abogados que “reparten coimas al gobierno” y aquellos que, como Néstor y ella, se jugaron por los intereses del pueblo.

“Como en distintos órdenes de la vida, hay de todo. Llevamos semanas escuchando a abogados repartiendo coimas al gobierno. También están los serviles a inescrupulosos intereses, afuera y, peor aún, adentro de la Justicia”, escribió Mena en un mensaje que Cristina decidió amplificar.

El funcionario remarcó que existen otros abogados con una vocación diferente, como los que fueron asesinados en la Noche de las Corbatas, los que “como Néstor dejaron su vida laburando por los argentinos” y los que “como Cristina, proscripta e injusta y arbitrariamente detenida, gobernaron sin arrodillarse ni permitir jamás ser una mascota del poder”.

Mena saludó en el Día del Abogado a quienes ejercen la profesión “con vocación de servicio y una inclaudicable búsqueda de justicia social”. Y cerró con una reivindicación: “Como Néstor Kirchner y Cristina Fernández, abogados pero por sobre todo patriotas que siempre defendieron lo más importante: los intereses de su pueblo”.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

4

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

5

Gregorio Dalbon aseguró que el escándalo por coimas en ANDIS "va a ameritar juicio político" a Javier Milei

Más notas de este tema

El lilito Ferraro cruzó al ex diputroll Iglesias y lo acusó de rendirse al neomenemismo vulgar

29/08/2025 - POLÉMICA

El lilito Ferraro cruzó al ex diputroll Iglesias y lo acusó de rendirse al neomenemismo vulgar

Complicada: filtran audios de Karina Milei en medio del escándalo por las coimas en Discapacidad

29/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Complicada: filtran audios de Karina Milei en medio del escándalo por las coimas en Discapacidad

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

29/08/2025 - VIENE ACERTANDO

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.