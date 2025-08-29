Cristina reposteó un mensaje de Mena por el Día del Abogado y volvió a cuestionar a la Justicia

La ex presidenta compartió un texto del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, en el que se apuntó contra la corrupción judicial y se reivindicó el legado de Néstor y Cristina Kirchner como abogados patriotas.
En plena crisis institucional y con las causas por corrupción golpeando al gobierno de Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner volvió a marcar presencia política en redes sociales. La ex mandataria reposteó un mensaje de Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, donde se diferenció entre los abogados que “reparten coimas al gobierno” y aquellos que, como Néstor y ella, se jugaron por los intereses del pueblo.
“Como en distintos órdenes de la vida, hay de todo. Llevamos semanas escuchando a abogados repartiendo coimas al gobierno. También están los serviles a inescrupulosos intereses, afuera y, peor aún, adentro de la Justicia”, escribió Mena en un mensaje que Cristina decidió amplificar.
El funcionario remarcó que existen otros abogados con una vocación diferente, como los que fueron asesinados en la Noche de las Corbatas, los que “como Néstor dejaron su vida laburando por los argentinos” y los que “como Cristina, proscripta e injusta y arbitrariamente detenida, gobernaron sin arrodillarse ni permitir jamás ser una mascota del poder”.
Mena saludó en el Día del Abogado a quienes ejercen la profesión “con vocación de servicio y una inclaudicable búsqueda de justicia social”. Y cerró con una reivindicación: “Como Néstor Kirchner y Cristina Fernández, abogados pero por sobre todo patriotas que siempre defendieron lo más importante: los intereses de su pueblo”.