Complicada: filtran audios de Karina Milei en medio del escándalo por las coimas en Discapacidad

La secretaria general de Presidencia aparece en grabaciones privadas difundidas este viernes. Habla de mantener la unidad interna y lanza reproches a colaboradores, aunque no menciona el entramado de retornos que investiga la Justicia.

Las nuevas filtraciones no contienen referencias al mecanismo de recaudación ilegal que Spagnuolo describió en audios previos, donde hablaba de un 8% de retorno en la compra de medicamentos que terminaba en Presidencia. Esas revelaciones derivaron en la salida del funcionario, allanamientos judiciales y una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.Mientras tanto, la justicia federal profundiza la investigación con procedimientos en la Agencia de Discapacidad y en la Droguería Suizo Argentina, señalada como pieza clave de la maniobra. Javier Milei, por su parte, se limitó a calificar la causa como “una operación difamatoria de la casta” y volvió a negar irregularidades, en un clima político cada vez más enrarecido por las revelaciones.