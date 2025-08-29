29.08.2025 / COIMAS EN DISCAPACIDAD

Complicada: filtran audios de Karina Milei en medio del escándalo por las coimas en Discapacidad

En plena tormenta por el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, comenzaron a circular los primeros audios atribuidos directamente a Karina Milei. La hermana del Presidente ya había sido señalada en grabaciones anteriores de Diego Spagnuolo, pero hasta ahora no se conocían registros de su propia voz.



La secretaria general de Presidencia aparece en grabaciones privadas difundidas este viernes. Habla de mantener la unidad interna y lanza reproches a colaboradores, aunque no menciona el entramado de retornos que investiga la Justicia.

“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, afirma en uno de los fragmentos. En otro reprocha el nivel de compromiso de sus interlocutores: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. El material fue difundido por Carnaval Stream y, según el periodista Mauro Federico, existirían 50 minutos de grabación.

Las nuevas filtraciones no contienen referencias al mecanismo de recaudación ilegal que Spagnuolo describió en audios previos, donde hablaba de un 8% de retorno en la compra de medicamentos que terminaba en Presidencia. Esas revelaciones derivaron en la salida del funcionario, allanamientos judiciales y una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.

Mientras tanto, la justicia federal profundiza la investigación con procedimientos en la Agencia de Discapacidad y en la Droguería Suizo Argentina, señalada como pieza clave de la maniobra. Javier Milei, por su parte, se limitó a calificar la causa como “una operación difamatoria de la casta” y volvió a negar irregularidades, en un clima político cada vez más enrarecido por las revelaciones.

