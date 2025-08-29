Encuesta: el 40% de los clubes de barrio de todo el país manifestó estar peor económicamente que en 2023

El 40% de los clubes de barrio de todo el país manifestó estar “peor” económicamente que en 2023, lo que da cuenta del fuerte impacto que tiene la crisis económica sobre estas instituciones, al mismo tiempo que más de un 50% de ellos incrementó sus participantes gracias a la incorporación de nuevas actividades.Así se desprende de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica | Laboratorio del deporte argentino. La investigación destaca la compleja situación económica que atraviesan estas entidades: el 75% de los clubes chicos y medianos aumentó su cuota social por debajo de la inflación, a pesar de que, por ejemplo, el 95% registró incrementos en los servicios de los que disponen -energía eléctrica, agua, gas, servicio médico, telefonía e internet-, según el caso.Con escaso apoyo del Gobierno Nacional en 2024 (y nulo en el primer semestre de 2025), el 26% de las instituciones deportivas recibió aportes del Estado provincial, el 39% del Estado municipal y el 27% de donaciones privadas. Por otro lado, más del 70% debió realizar nuevas actividades extra para recaudar fondos.El informe de Táctica mostró que la situación de los clubes porteños es más crítica que el promedio nacional: mientras que el 57% manifestó estar “peor” económicamente que en 2023, con un incremento de la morosidad en el 53% de los casos, el 40% pudo aumentar sus participantes.Esta situación refleja el gran esfuerzo económico de las instituciones deportivas en la Ciudad: el 64% aumentó su cuota social por debajo de la inflación, el 53% perdió colaboradores no rentados y el 80% empezó a ofrecer nuevas actividades o categorías deportivas.Para el 37% de los clubes porteños, el alquiler de espacios representó la principal fuente de ingresos. Sin embargo, a pesar del escenario crítico, el 90% de los dirigentes encuestados en la Ciudad se mostró en contra de la constitución de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Argentina.La Encuesta Nacional de Clubes fue realizada, de manera virtual, con la participación de 325 clubes de todas las provincias. Se denominó clubes más chicos a los que tienen hasta 250 participantes activos; clubes medianos a los que cuentan con entre 250 y 750 participantes activos; y clubes más grandes a los que superan los 750 participantes activos.