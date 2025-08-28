El SP Merval sufre su peor mes desde febrero en medio del escándalo de las coimas

El S&P Merval atraviesa un agosto negro y se encamina a cerrar su peor desempeño desde febrero, con un desplome acumulado del 14% en pesos y del 13,5% en dólares. La caída se da en un contexto marcado por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que golpea de lleno al gobierno de Javier Milei, y por la tensión de cara a las elecciones bonaerenses y nacionales.

Este viernes, el índice cedió otro 0,1%, con fuertes bajas en papeles como Sociedad Comercial del Plata (-2,7%), Edenor (-2,0%) y Cresud (-1,4%). En Wall Street, los ADRs de compañías argentinas también retrocedieron hasta 3,7%, con Bioceres y Banco Macro entre los más golpeados.En paralelo, los bonos en dólares operaron mixtos y el riesgo país se ubicó en 837 puntos, según el EMBI de J.P. Morgan. Para los operadores, la volatilidad se mantiene alta y los repuntes técnicos duran poco: la desconfianza política pesa más que las oportunidades de corto plazo.