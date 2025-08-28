29.08.2025 / FINANZAS

El SP Merval sufre su peor mes desde febrero en medio del escándalo de las coimas

El índice líder de la Bolsa porteña acumula una caída del 14% en agosto, golpeado por la crisis política y la incertidumbre electoral. Los bancos y el consumo, entre los sectores más castigados.






El S&P Merval atraviesa un agosto negro y se encamina a cerrar su peor desempeño desde febrero, con un desplome acumulado del 14% en pesos y del 13,5% en dólares. La caída se da en un contexto marcado por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que golpea de lleno al gobierno de Javier Milei, y por la tensión de cara a las elecciones bonaerenses y nacionales.

Entre los sectores más afectados se destacan el industrial, el consumo discrecional, los bancos y los materiales, mientras que el real estate mostró mayor resistencia, con bajas más moderadas. Analistas de Balanz y Sailing Inversiones coincidieron en que la combinación de tasas de interés en niveles extremos y balances débiles del sistema financiero potenciaron la desconfianza del mercado.

Este viernes, el índice cedió otro 0,1%, con fuertes bajas en papeles como Sociedad Comercial del Plata (-2,7%), Edenor (-2,0%) y Cresud (-1,4%). En Wall Street, los ADRs de compañías argentinas también retrocedieron hasta 3,7%, con Bioceres y Banco Macro entre los más golpeados.

En paralelo, los bonos en dólares operaron mixtos y el riesgo país se ubicó en 837 puntos, según el EMBI de J.P. Morgan. Para los operadores, la volatilidad se mantiene alta y los repuntes técnicos duran poco: la desconfianza política pesa más que las oportunidades de corto plazo.

