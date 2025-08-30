"No es el dueño del circo sino un payaso": Kicillof destrozó a Milei en medio del escándalo por las coimas en el Andis

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló sobre la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpica al Gobierno de Javier Milei y disparó contra el mandatario libertario."El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas", sostuvo el funcionario en alusión a la filtración de material privado en donde se la escucha a la hermana del Presidente pidiendo por la unidad interna y lanzando reproches a colaboradores.Además, Kicillof desmintió la hipótesis que manejan desde Casa Rosada de una operación política. "Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos", respondió sobre la conferencia de prensa que llevó a cabo el vocero presidencial, Manuel Adorni y luego sentenció: "Veo que tienen filtraciones"."Nos enteramos de que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. Estaban escondidos. Surgieron ahora. No era Karina el jefe, eran los Menem", comentó contundente en una entrevista con Radio con Vos.Antes de esto, Eduardo Menem, exsenador, salió a denunciar una “campaña de desprestigio” contra su familia y señaló que está habiendo juicios "antes de que se pronuncie la Justicia”. “Están manoseando de más mi apellido y el de mi familia. Tienen que ser más cuidadosos", apuntó.En base a esto, Kicillof señaló que "Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso". En esa misma línea, sumó que "es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos" y que "se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias".También contrastó sus trayectorias y visiones económicas: “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él es un falso doctor”.