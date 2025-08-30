Marcela Pagano liquidó a Guillermo Francos

Marcela Pagano salió al cruce del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en una entrevista dijo que tiene "inexperiencia", tras su dura intervención en el recinto.En diálogo con CNN Radio, el funcionario desestimó las acusaciones de Pagano sobre su responsabilidad en el escándalo de las grabaciones ilegales. El jefe de Gabinete calificó los dichos de la diputada como "una cosa ridícula que no tiene ni pies ni cabeza" y los atribuyó a su "inexperiencia" o a la influencia de "su pareja, que tiene largos antecedentes en operaciones políticas mediáticas".Luego de que el ministro la calificara de “inexperta” por vincularlo a la filtración de audios, la diputada respondió con un hilo de tuits en el que lo acusó de estar involucrado en una “quiebra fraudulenta” y otras “operaciones” políticas.“Tiene razón carezco de experiencia como la de Ud, que hizo una operación al ex presidente del BID, Claver Carone, junto a Gustavo Beliz para liberarle la presidencia”. Y agregó: “tampoco tengo experiencia en fundir empresas y mucho menos en quiebras fraudulentas como la que experimentó Ud con la firma Volare. Recuerda Italia?“.A su vez, señaló: “No tengo su experiencia en fundir bancos digitales (lo que le valió su puesto y su salida de Corporación America). Tampoco trabajé para Scioli en el Banco Provincia ni hice pagar facturas por servicios no prestados”.