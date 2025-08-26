01.09.2025 / REEMPLAZO

Alejandro Vilches fue sustituido por Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria

El Gobierno oficializó la designación de Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria, en reemplazo de Alejandro Vilches, tras el desembarco de este en la Agencia Nacional de Discapacidad, en medio de polémicas por compras y programas bajo auditoría.




El Ministerio de Salud designó a Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria, tras la salida de Alejandro Vilches, quien fue trasladado a la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nombramiento fue oficializado este lunes en el Boletín Oficial.

Su llegada al cargo ocurre tras la salida de Vilches, figura cercana al ministro Mario Lugones, quien asumió como interventor de la ANDIS. Ese organismo quedó bajo la lupa por las denuncias de irregularidades en el programa Incluir Salud y por los audios que comprometieron al ex titular, Diego Spagnuolo. La Casa Rosada incluso evalúa ahora quitarle la autarquía financiera y volver a centralizar las compras en Salud.

Flores se desempeñaba hasta ahora como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria. Médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con una residencia en Medicina General y posgrados en Administración de Servicios de Salud y Economía de la Salud. Desde la cartera destacan que su perfil académico y de gestión busca fortalecer la organización de los servicios sanitarios.

El nuevo secretario ya había tenido un rol visible en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde en mayo pidió a las provincias designar referentes para controlar la seguridad alimentaria. Ese pedido llegó en medio de la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), que hasta julio actualizaba el Código Alimentario Argentino. Desde entonces, esas funciones pasaron al INAL de la Anmat junto con el Senasa.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

5

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

Más notas de este tema

Tras la nueva sesión de exámenes, el Gobierno adjudicó las residencias a los profesionales

26/08/2025 - OTORGAMIENTO

Tras la nueva sesión de exámenes, el Gobierno adjudicó las residencias a los profesionales

Nueva jornada de paro y movilización del Garrahan mientras el Senado debate la emergencia pediátrica

21/08/2025 - PRESIÓN AL SENADO

Nueva jornada de paro y movilización del Garrahan mientras el Senado debate la emergencia pediátrica

Francos vs. Fantino: el jefe de ministros defendió a Mario Lugones ante los reproches del periodista consentido por Milei

20/08/2025 - POLÉMICA

Francos vs. Fantino: el jefe de ministros defendió a Mario Lugones ante los reproches del periodista consentido por Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.