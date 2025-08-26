Alejandro Vilches fue sustituido por Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria

El Ministerio de Salud designó a Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria, tras la salida de Alejandro Vilches, quien fue trasladado a la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nombramiento fue oficializado este lunes en el Boletín Oficial.Su llegada al cargo ocurre tras la salida de Vilches, figura cercana al ministro Mario Lugones, quien asumió como interventor de la ANDIS. Ese organismo quedó bajo la lupa por las denuncias de irregularidades en el programa Incluir Salud y por los audios que comprometieron al ex titular, Diego Spagnuolo. La Casa Rosada incluso evalúa ahora quitarle la autarquía financiera y volver a centralizar las compras en Salud.Flores se desempeñaba hasta ahora como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria. Médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con una residencia en Medicina General y posgrados en Administración de Servicios de Salud y Economía de la Salud. Desde la cartera destacan que su perfil académico y de gestión busca fortalecer la organización de los servicios sanitarios.El nuevo secretario ya había tenido un rol visible en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde en mayo pidió a las provincias designar referentes para controlar la seguridad alimentaria. Ese pedido llegó en medio de la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), que hasta julio actualizaba el Código Alimentario Argentino. Desde entonces, esas funciones pasaron al INAL de la Anmat junto con el Senasa.