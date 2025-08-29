01.09.2025 / COIMAS

Quién es Patricio Maraniello, el juez que censuró el escándalo de Karina Milei: acosó sexual, corrupcion y denuncias en Magistratura

El gobierno de Javier Milei abre una nueva polémica. El magistrado que censuró el escándalo de Karina Milei acumula denuncias por acoso, corrupción y prevaricato.


      El magistrado federal Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó la censura sobre los audios de la Casa Rosada donde aparece Karina Milei, no es ajeno a la polémica: enfrenta múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura que lo comprometen por acoso sexual, violencia laboral, abuso de poder y fallos presuntamente espurios.   Uno de los expedientes más graves (Nº 139/2024) lo señala por acoso sexual, violencia de género y uso indebido de recursos públicos contra una ex empleada de su juzgado. La presentación, realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, incluye un testimonio bajo escribano y documentación reservada. En paralelo, otro expediente (Nº 165/2024) recoge denuncias de acoso laboral y delitos contra la integridad sexual de identidad protegida, remitidas por la Unidad de Bienestar Laboral.   Las acusaciones no se limitan a cuestiones de género. El expediente Nº 157/2024 expone a Maraniello por maltrato a empleados, exigencias indebidas pese a problemas médicos, manejo irregular de la caja chica y utilización del tribunal para financiar su asociación privada. A esto se suman seis denuncias confidenciales incorporadas en el expediente Nº 172/2024, que refuerzan el patrón de abusos.   En el plano estrictamente judicial, el juez también es cuestionado por fallos en causas sensibles. El expediente Nº 105/2024 lo acusa de negligencia grave por denegar medidas urgentes en un amparo de salud vinculado al PAMI, mientras que la Dra. Patricia Neme lo denunció por prevaricato en 2025 tras dictar una resolución considerada “burda y espuria” para favorecer al organismo en un planteo de inhibitoria, lo que demoró causas de jubilados en Mendoza.   Así, el juez que resolvió blindar a Karina Milei y silenciar un escándalo político de alto voltaje acumulado un prontuario de denuncias que van desde mal desempeño hasta presuntos delitos contra la integridad sexual. El contraste entre la decisión que protege al oficialismo y los graves señalamientos en su contra coloca al magistrado en el centro de la tormenta institucional.

