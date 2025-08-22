Causa Maradona: se realizará la primera audiencia en el marco de la demanda contra el documental del juicio del astro

Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona se encuentran en una audiencia de mediación vinculada a la causa por “daños y perjuicios por uso indebido de imagen” iniciada contra el documental Justicia Divina. La demanda apunta a la productora Ladoblea S.A. y sus responsables, quienes habrían incluido imágenes de la denunciante sin su consentimiento.El expediente civil se enmarca en la Ley 26.589 y el Decreto 1467/11, que regulan la mediación prejudicial obligatoria. Entre los mediadores alternativos figuran Mariana Baya Casal, Andrea López Attias, Susana Fernández y Mara Orlando, en caso de ser necesario reemplazar al designado. La citación fue notificada formalmente el 11 de agosto, según consta en la cédula judicial.La polémica se originó tras la filmación del documental, que documentaba el juicio por la muerte de Diego Maradona. José María Arnal Ponti, presidente de Ladoblea SA, explicó que las grabaciones formaban parte de una etapa preliminar para conseguir financiamiento y que “jamás se me mencionó o se sugirió una participación de la jueza en las posibles ganancias”. Las filmaciones se realizaron con acompañamiento policial y a la vista de testigos.La denuncia civil presentada por Dalma y Gianinna, representadas por Fernando Burlando y Mario Baudry, reclama una compensación económica por los presuntos perjuicios ocasionados. El monto solicitado aún no fue determinado, mientras que la investigación penal sigue a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes ya ordenaron allanamientos en la sede de la productora.El encuentro de mediación será el primer paso formal del proceso civil. En caso de no llegarse a un acuerdo, la causa podría avanzar hacia un juicio por daños y perjuicios, en paralelo con la investigación penal que aún continúa. La audiencia se desarrolla desde las 10.30 en el domicilio Viamonte 524, con asistencia obligatoria de las partes y representación letrada.