02.09.2025 / PERSECUCIÓN POLÍTICA

3 de Febrero: La Policía Federal intentó frenar a Gabriel Katopodis mientras repartía volantes en la estación del tren

El ministro bonaerense y candidato a senador en la primera sección electoral sufrió un intento de censura cuando dos agentes federales le impidieron entregar folletos en Caseros.



La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires sumó este lunes un episodio inesperado. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Axel Kicillof y candidato a senador provincial por la primera sección, sufrió un intento de censura por parte de la Policía Federal que intentó impedirle repartir volantes en la estación de tren de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

El dirigente se encontraba conversando con vecinos y trabajadores cuando se le acercaron dos agentes que, con tono firme, le solicitaron que se retirara del lugar. El intercambio, registrado en video, muestra a una de las oficiales diciéndole: “Le voy a pedir si se puede retirar de la estación”. Sorprendido, Katopodis preguntó la razón y la respuesta fue que no podía entregar folletos.

“¿Quién dijo?”, insistió el ministro. La uniformada contestó que lo había ordenado su superior. Fue entonces cuando Katopodis retrucó: “No te quiero incomodar a vos, pero cómo no voy a poder entregar volantes. Estamos en democracia, estamos en una República”. El momento generó curiosidad entre presentes, que no entendían el accionar de las fuerzas de seguridad.

El hecho tuvo lugar en territorio gobernado por Diego Valenzuela, candidato a senador provincial de La Libertad Avanza en la primera sección, y rápidamente generó repercusiones en redes sociales en la misma jornada en la que el Gobierno presentó una cautelar para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei en el marco del escándalo por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Katopodis, que busca una banca en el Senado provincial, suele destacar el contacto directo con vecinos como parte central de su campaña. Desde su entorno confirmaron que los días que quedan de campaña hasta el próximo domingo seguirá recorriendo estaciones de tren y barrios pese a lo ocurrido.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

5

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

Más notas de este tema

Bullrich negó haber ordenado el allanamiento a periodistas, pero le demostraron en vivo que mintió

02/09/2025 - Gobierno libertario

Bullrich negó haber ordenado el allanamiento a periodistas, pero le demostraron en vivo que mintió

Representantes de las Pymes advierten por un "futuro sombrío" y que puede haber una crisis como la de 2001

02/09/2025 - ECONOMÍA

Representantes de las Pymes advierten por un "futuro sombrío" y que puede haber una crisis como la de 2001

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

02/09/2025 - ECONOMÍA

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.