3 de Febrero: La Policía Federal intentó frenar a Gabriel Katopodis mientras repartía volantes en la estación del tren

La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires sumó este lunes un episodio inesperado. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Axel Kicillof y candidato a senador provincial por la primera sección, sufrió un intento de censura por parte de la Policía Federal que intentó impedirle repartir volantes en la estación de tren de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.El dirigente se encontraba conversando con vecinos y trabajadores cuando se le acercaron dos agentes que, con tono firme, le solicitaron que se retirara del lugar. El intercambio, registrado en video, muestra a una de las oficiales diciéndole: “Le voy a pedir si se puede retirar de la estación”. Sorprendido, Katopodis preguntó la razón y la respuesta fue que no podía entregar folletos.“¿Quién dijo?”, insistió el ministro. La uniformada contestó que lo había ordenado su superior. Fue entonces cuando Katopodis retrucó: “No te quiero incomodar a vos, pero cómo no voy a poder entregar volantes. Estamos en democracia, estamos en una República”. El momento generó curiosidad entre presentes, que no entendían el accionar de las fuerzas de seguridad.El hecho tuvo lugar en territorio gobernado por Diego Valenzuela, candidato a senador provincial de La Libertad Avanza en la primera sección, y rápidamente generó repercusiones en redes sociales en la misma jornada en la que el Gobierno presentó una cautelar para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei en el marco del escándalo por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.Katopodis, que busca una banca en el Senado provincial, suele destacar el contacto directo con vecinos como parte central de su campaña. Desde su entorno confirmaron que los días que quedan de campaña hasta el próximo domingo seguirá recorriendo estaciones de tren y barrios pese a lo ocurrido.