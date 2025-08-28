Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña

La Libertad Avanza volvió a protagonizar escenas de tensión en la calle. Esta vez ocurrió en la provincia de Corrientes, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participaron del cierre de campaña del candidato libertario Lisandro Almirón de cara a las elecciones del próximo domingo.

Karina fue evacuada dos veces en menos de 24 horas. Es que el episodio ocurre apenas horas después del escándalo en Lomas de Zamora, donde Javier Milei debió suspender su paso por la avenida Hipólito Yrigoyen en medio de abucheos, insultos y piedrazos aislados. Al igual que en el Conurbano, en Corrientes la caravana libertaria mostró más rechazo que acompañamiento.Los hechos se dan en un clima político marcado por el malestar social frente al ajuste y las denuncias de corrupción que golpean a la Casa Rosada, en particular a la propia Karina Milei y a la familia Menem. El intento de mostrar fuerza en las calles vuelve a chocar con la realidad de una militancia escasa y una sociedad que se expresa con firmeza contra las políticas libertarias.