¿Quién me grabó? no se los voy a decir: la desconcertante frase del ex titular de Andis en medio del escándalo

El periodista de Ámbito, Gabriel Morini, confirmó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) respondió con una frase enigmática a los funcionarios que buscaban calmar la tensión: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Acto seguido, cortó el diálogo, sumando más incertidumbre al escándalo que golpea de lleno al corazón del gobierno libertario.

La situación se da en medio de las acusaciones que involucran a Karina Milei en un presunto pedido de coimas para garantizar designaciones en la estructura del Estado. Lejos de aclarar el panorama, la reacción del ex funcionario profundizó la crisis interna y dejó a la Casa Rosada sin una estrategia clara para contener el impacto político.El caso sigue sumando capítulos y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión Milei, con repercusiones que ya traspasan fronteras y generan desconfianza incluso en aliados internacionales.