03.09.2025 / DIEGO SPAGNUOLO

¿Quién me grabó? no se los voy a decir: la desconcertante frase del ex titular de Andis en medio del escándalo

El periodista Gabriel Morini reveló que el ex funcionario se negó a dar explicaciones a sus pares del Ejecutivo en el marco de la crisis por el presunto pedido de coimas que salpica a Karina Milei.




El periodista de Ámbito, Gabriel Morini, confirmó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) respondió con una frase enigmática a los funcionarios que buscaban calmar la tensión: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Acto seguido, cortó el diálogo, sumando más incertidumbre al escándalo que golpea de lleno al corazón del gobierno libertario.

La situación se da en medio de las acusaciones que involucran a Karina Milei en un presunto pedido de coimas para garantizar designaciones en la estructura del Estado. Lejos de aclarar el panorama, la reacción del ex funcionario profundizó la crisis interna y dejó a la Casa Rosada sin una estrategia clara para contener el impacto político.

El caso sigue sumando capítulos y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión Milei, con repercusiones que ya traspasan fronteras y generan desconfianza incluso en aliados internacionales.

