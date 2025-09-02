02.09.2025 / ESCANDALO DE COIMAS

Diputados de la oposición piden reunión "urgente" de comisión de Libertad de Expresión por los audios de Karina Milei

En el marco de las recientes denuncias del Gobierno para el cese de la difusión de audios comprometedores de la funcionaria, los legisladores llaman a una reunión de la comisión.



Luego que la Justicia dictara este lunes una medida cautelar para impedir la difusión de audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y tras la denuncia del Gobierno por un "operación de inteligencia ilegal", diputados de la oposición exigen que se reúna de manera "urgente" la comisión de Libertad de Expresión a cargo de la legisladora María Emilia Orozco.

"Enviamos nota pidiendo reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión. Nos reuniremos en Diputados los miembros de la misma para escuchar a los periodistas atacados mañana a las 18 horas", indicó el legislador de la Izquierda, Christian Castillo al compartir la nota.

En tanto, el jefe de Bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lamentó que "las coimas y otras barbaridades necesitan censura para ser tapadas", y anunció: "Por eso este martes en Diputados: COIMAS en discapacidad (12 hs. Com. de Salud / 14 hs. Discapacidad), ESTAFA cripto $LIBRA (16 hs. Com. Investigadora) y CENSURA previa (Libertad de Expresión 18 hs.)".

En pleno escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y mientras desde el Gobierno denuncian una "operación de inteligencia ilegal", la Justicia Federal dictó una medida que ordena el cese inmediato de la difusión de los audios grabados en los que aparece Karina Milei, aunque sería reproducidos este martes.

"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral", escribió al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni, este lunes en su cuenta de X.

En tanto, la Justicia ordenó el cese de la difusión de estos audios de Karina Milei, junto a una serie de medidas que parecen atentar contra la libre expresión. Incluso fueron denunciados algunos periodistas, entre ellos los de C5N, Jorge Rial y Mauro Federico.

