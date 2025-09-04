04.09.2025 / Escándalo

Coimas en Andis: el escándalo que salpica al gobernador de Chaco, aliado de Karina Milei y los Menem

Luego de sellar la alianza electoral con LLA, Leandro Zdero derivó la compra de medicamentos de la provincia a la droguería de los Kovalivker por cientos de millones. Todos los detalles.




Luego de sellar la alianza electoral con Karina Milei y los Menem, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, derivó la compra de medicamentos de la provincia a la droguería de los Kovalivker por cientos de millones.

De acuerdo a los registros de la Tesorería General de la Provincia, entre abril y agosto de 2024, la provincia de Chaco le compró al laboratorio Suizo Argentina medicamentos e insumos por $64.131.764,11.

En el mismo período, pero en 2025, la cifra se elevó a $472.145.358,71 y posiblemente aún no se hayan abonado las órdenes de compra del 13 de agosto, que sumarían otros $72.500.585.

Acercado por Mauricio Macri, Jhonny Kovalivker fue un aportante clave para armar el dispositivo de fiscalización en la provincia de Buenos Aires para el ballotage de Milei. Luego el empresario hizo buenas migas con Karina y los Menem a los que habría incluso invitado a pasear en algunos de los Porsche GT que tiene en Nordelta.

Cuando tomaban control político de una institución, enseguida aparecía la exigencia de contratar a la Suizo Argentina. Pasó en el Andis, en el Pami, en el Hospital Posadas, en el Ministerio de Defensa, en la obra social de los perones rurales (Osprera) y, ahora se supo, también en el Chaco.

La dinámica de sometimiento de los gobernadores más débiles que instrumentó Milei en el Chaco se observa con claridad. Ante la imposibilidad de hacer frente al pago de salarios, en marzo de este año Zdero tuvo que recurrir a un anticipo financiero de $120.000 millones del gobierno nacional. Ese giro se sumó a los adelantos de coparticipación que venía reclamando desde 2024 y que siguen hasta el presente.

Previo al giro de esos fondos, Zdero tuvo que pagarle su libra de carne a los Milei. En febrero hizo renunciar a su ministro de la Producción, Víctor Zimmermann, para que reasuma como senador y vote contra la interpelación de Karina Milei por el escándalo $Libra.

Luego vino el acuerdo electoral entre la UCR chaqueña y los libertarios que se plasmó en la alianza "Chaco Puede", en la que Zdero tuvo que entregar a Karina Milei las cabezas de las listas de legisladores nacionales.

