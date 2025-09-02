02.09.2025 / GREMIALES

ILVA: Tras el acampe de los obreros, comenzaron a llegar los telegramas de despido

Hasta este lunes, 35 obreros habían sido notificados de su desvinculación. La empresa les adelantó que serán 300. Ofrece pagar el 50% de la indemnización.



Trabajadores de la empresa ILVA, del Parque Industrial de Pilar, comenzaron a recibir este lunes los telegramas de despido que las autoridades de la firma les habían adelantado la semana pasada. Hasta última hora, los primeros 35 obreros habían recibido la notificación. Ahora se espera otra catarata de telegramas hasta alcanzar los más de 300 que había advertido la compañía.

En tanto, este martes por la mañana se realizará una audiencia en la sede Pilar del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Allí, representantes de los trabajadores buscarán el cese de los despidos, la reincorporación de los cesanteados y, subsidiariamente, el pago de la indemnización completa a los que no sean reincorporados.

Es que la empresa fabricante de porcelanato busca cobijarse en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que permite el pago parcial de las indemnizaciones en caso de despidos por fuerza mayor en situaciones de crisis.

REFORMA LABORAL

En la mañana de este lunes, en tanto, se profundizó en la puerta de ILVA el acampe de trabajadores, ante el aviso recibido el viernes pasado que daba cuenta que desde el día de hoy comenzarían a llegar los 300 telegramas de despido. La intención del acampe es, en principio, vigilar que no se produzca un vaciamiento de la firma. Es que, en el último tiempo, a pesar de la crisis que aducen sus directivos, ILVA adquirió costosa maquinaria para modernizar su producción, ahora detenida en un 100%.

Por eso, desde el sindicato no descartan que la medida no busque un cierre de la planta sino una reducción drástica del personal y un empeoramiento en las condiciones de trabajo de los que queden adentro. La medida también implicaría la desaparición de los servicios de comedor y transporte, además del corte de la cobertura de medicina prepaga.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

5

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

Más notas de este tema

Bullrich negó haber ordenado el allanamiento a periodistas, pero le demostraron en vivo que mintió

02/09/2025 - Gobierno libertario

Bullrich negó haber ordenado el allanamiento a periodistas, pero le demostraron en vivo que mintió

Representantes de las Pymes advierten por un "futuro sombrío" y que puede haber una crisis como la de 2001

02/09/2025 - ECONOMÍA

Representantes de las Pymes advierten por un "futuro sombrío" y que puede haber una crisis como la de 2001

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

02/09/2025 - ECONOMÍA

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.