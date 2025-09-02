ILVA: Tras el acampe de los obreros, comenzaron a llegar los telegramas de despido

Trabajadores de la empresa ILVA, del Parque Industrial de Pilar, comenzaron a recibir este lunes los telegramas de despido que las autoridades de la firma les habían adelantado la semana pasada. Hasta última hora, los primeros 35 obreros habían recibido la notificación. Ahora se espera otra catarata de telegramas hasta alcanzar los más de 300 que había advertido la compañía.En tanto, este martes por la mañana se realizará una audiencia en la sede Pilar del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Allí, representantes de los trabajadores buscarán el cese de los despidos, la reincorporación de los cesanteados y, subsidiariamente, el pago de la indemnización completa a los que no sean reincorporados.Es que la empresa fabricante de porcelanato busca cobijarse en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que permite el pago parcial de las indemnizaciones en caso de despidos por fuerza mayor en situaciones de crisis.En la mañana de este lunes, en tanto, se profundizó en la puerta de ILVA el acampe de trabajadores, ante el aviso recibido el viernes pasado que daba cuenta que desde el día de hoy comenzarían a llegar los 300 telegramas de despido. La intención del acampe es, en principio, vigilar que no se produzca un vaciamiento de la firma. Es que, en el último tiempo, a pesar de la crisis que aducen sus directivos, ILVA adquirió costosa maquinaria para modernizar su producción, ahora detenida en un 100%.Por eso, desde el sindicato no descartan que la medida no busque un cierre de la planta sino una reducción drástica del personal y un empeoramiento en las condiciones de trabajo de los que queden adentro. La medida también implicaría la desaparición de los servicios de comedor y transporte, además del corte de la cobertura de medicina prepaga.