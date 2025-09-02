Escándalo de las coimas: qué encontraron en la caja fuerte de Jonathan Kovalivker, dueño de la Droguería Suizo Argentina

En el mismo día en que los dueños de la Droguería Suizo Argentina pidieron la nulidad de la causa por el supuesto pago de coimas para la venta de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y terminaron de hacerse los allanamientos dispuestos por la Justicia Federal, se conoció qué había en el interior de la caja de seguridad de la casa de Jonathan Kovalivker, uno de los imputados.Según informó la periodista Vanesa Petrillo por C5N, los investigadores policiales "encontraron dólares sueltos y las bandas elásticas" en la caja fuerte, y "la foto de la caja está en el procesamiento que se dictó al jefe de seguridad de Nordelta". "Para el juzgado es muy raro que la dejó abierta y eso demuestra el apuro de Kovalikier para irse rápidamente del lugar, que iba a ser allanado. También en el auto le encontraron u$s266 mil distribuidos en sobres, además de $ 7 millones", indicó la periodista en el programa "De una".El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por su obstrucción a los allanamientos que se realizaron en la causa en la que se investiga un esquema de corrupción en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).Casanello imputó a De Vicentis por delitos como desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento al entender que en Nordelta existe "una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad" cuando vienen a por sus notables habitantes, como fue el caso de Jonathan Kovalivker. "Kovalivker había logrado salir de la isla en Nordelta cuando Casanello ordenó allanar el viernes. No se fugó porque no tenía una orden de captura pero sí se fue de la isla seguramente alertado por efectivos de la custodia y el jefe de seguridad", señaló este lunes Vanesa Petrillo, mientras el abogado de los hermanos presentó un recurso para anular todo el proceso legal.Martín Magram representa tanto a Emannuel y Jonathan Kovalivker como al padre de ellos, Eduardo Kovalivker, que está retirado de sus funciones en el Directorio de la Suizo Argentina. El abogado sostuvo que la investigación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, provocando un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problemas legales y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.