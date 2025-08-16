02.09.2025 / Política

En medio del escándalo de los audios, Milei no asistirá al show de Fátima Florez en EEUU y solamente se reunirá con empresarios

La asistencia del mandatario al show de su ex pareja fue materia de debate en la mesa chica que rodea al libertario. En plena escalada de la polémica que se inició con las confesiones del extitular de ANDIS a las filtraciones de audios de Karina Milei, en Casa Rosada prefieren evitar la "innecesaria sobreexposición".




En medio del escándalo de las coimas en el Andis y el reciente fallo judicial que blindó a su hermana, el presidente Javier Milei recortó su gira por los Estados Unidos y viajará solo a Los Ángeles para reunirse con empresarios. De esta manera, suspendió su paso por Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Flórez.

Fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que Milei partirá el miércoles por la noche a Los Ángeles, tras participar del acto de cierre de campaña que se celebrará en la localidad Moreno, para cumplir con las actividades repartidas entre el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo 7.

Debido al calendario electoral y el escándalo por corrupción, la menor de los Milei no será de la partida de la delegación presidencial. 

Tras su onceava visita a Estados Unidos, el mandatario participará de una conferencia global con empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional, organizado por el economista estadounidense, Michael Milken, conocido como el "rey de los bonos basura" y el fundador de este think tank del liberalismo.

Si bien la cumbre empresarial configura el argumento formal de su paso por Norteamérica, su presencia en el país supondrá un nuevo intento por concretar una reunión bilateral con el presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca, en la que trabaja el canciller Gerardo Werthein. 

Pese a la suspensión de su parada por Las Vegas, el libertario reagendó el encuentro con empresarios del rubro hoteleros, que se celebrará en Los Ángeles, y que podría incluir la participación del reconocido deportista Rafael Nadal. El ex tenista es propietario de una marca hotelera denominada Zel, fundada en 2022 en alianza con la cadena Meliá Hotels International, con presencia en Mallorca y la Costa Brava (España), y con un reciente desembarco en el Caribe.

Otra de las actividades que cambió de sede a la ciudad del estado de California es el encuentro con María Noel de Castro Campos, la ingeniera biomédica con maestría en Ingeniera Aeroespacial y candidata a astronauta de 26 años, oriunda de Salta. En las últimas semanas fue protagonista de la esfera pública por ser una de las nueve personas seleccionadas a nivel mundial para participar en Project PoSSUM (Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere), y viajará a Los Ángeles para concretar el encuentro con el mandatario.

Desde principios de semana, la asistencia del mandatario al show de Fátima Florez fue materia de debate en la mesa chica que lo rodea. En plena escalada de la polémica que se inició con las confesiones del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, a las filtraciones de audios de la menor de los Milei, en Casa Rosada prefieren evitar la "innecesaria sobreexposición".


