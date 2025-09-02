Tras cancelar su viaje a Las Vegas, Javier Milei reunió de urgencia a su gabinete

El presidente Javier Milei convocó de urgencia a su gabinete este martes a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, horas después de anunciar la suspensión de su viaje a Estados Unidos y a cuatro días de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. El telón de fondo fue la filtración de audios que revelaron presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).El último encuentro del mandatario con sus ministros había sido el 15 de agosto y, a diferencia de aquella ocasión, la agenda giró ahora en torno a la crisis política que golpea a la Casa Rosada. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también estuvo presente, mientras evade el escándalo derivado de los mensajes difundidos que no solo la involucran a ella, sino también a su colaborador Eduardo "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina.Fuentes de la Casa Rosada describieron que la reunión tendrá como objetivo fortalecer un "alineamiento interno y describir los próximos pasos de la gestión”. Del encuentro participan casi todos los ministros y funcionarios de primera línea, a excepción del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Tras la reunión, el libertario y su comitiva partirán hacia el municipio de Moreno, donde encabezará el acto de cierre de campaña bonaerense. Allí, se espera que apuntale la candidatura de Diego Valenzuela en la Primera Sección Electoral, un distrito clave para contrarrestar la ventaja que mantiene el peronismo en el Conurbano sur.En paralelo, el Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad luego de los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, cuando manifestantes interrumpieron su caravana en reclamo por el plan de extremo recorte que lleva adelante el Presidente en sectores vulnerables. Entre insultos y disturbios entre militantes del oficialismo y de la oposición, Javier, Karina Milei, al armador Sebastián Pareja y el candidato José Luis Espert se retiraron del lugar.Posteriormente, Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajaron a Corrientes para respaldar a su candidato en la provincia. Sin embargo, nuevamente fueron corridos por los vecinos, en un episodio que terminó con custodios de La Libertad Avanza agrediendo a una periodista y a un camarógrafo.