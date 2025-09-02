Nueva falacia de LLA: el motoquero que ayudó a huir a Espert es un barra y enfrenta cargos por intento de homicidio

La causa judicial que pesa sobre el motoquero que ayudó al candidato nacional de LLA del acto en Lomas de Zamora se paralizó desde que la gestión actual pisó Casa Rosada. Además, la novedad desmiente la versión de Espert, quien había contado que se trató de un militante que "pasa por ahí".
#Medios | "No era un motoquero que pasaba": el periodista Gustavo Grabia reveló que el hombre que transportó en moto a José Luis Espert es un barrabrava del Club Comunicaciones con antecedentes penales y un vínculo directo con La Libertad Avanza.pic.twitter.com/PVHhTJJm0w— Política Argentina (@Pol_Arg) September 3, 2025
