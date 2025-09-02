Nueva falacia de LLA: el motoquero que ayudó a huir a Espert es un barra y enfrenta cargos por intento de homicidio

#Medios | "No era un motoquero que pasaba": el periodista Gustavo Grabia reveló que el hombre que transportó en moto a José Luis Espert es un barrabrava del Club Comunicaciones con antecedentes penales y un vínculo directo con La Libertad Avanza.pic.twitter.com/PVHhTJJm0w — Política Argentina (@Pol_Arg) September 3, 2025

El periodista Gustavo Grabia detalló en Radio Con Vos este miércoles que el supuesto “héroe” del candidato a diputado nacional José Luis Espert es Damián Rosatti, un conocido barra del Club Comunicaciones. “Apenas lo vi dije 'no te puedo creer'. Es un barra de Comunicaciones que trajo Sebastián Pareja en su momento a las fuerzas de Milei”, señaló el columnista.La noticia no solo derriba la versión inicial del candidato libertario y expone una nueva falacia que se acumula a varios escándalos en el oficialismo, sino que además abre una nueva polémica por tratarse de una persona que enfrenta cargos por intento de homicidio. "No era un muchacho que pasaba por ahí. Tiene una causa por tratar de asesinar al que manejaba el futsal en Comunicaciones, un dirigente", añadió.En esa línea, agrava la situación el hecho de que la causa se haya "paralizado apenas ganó Milei las elecciones del 2023”. Según el escritor, el expediente se había elevado a juicio, pero desde hace un año y medio “no se supo más”.Grabia, además, recordó: “Cuando fue la asunción de Milei en el Congreso le habían dado un palco a los barras de Comunicaciones, San Lorenzo, los que habían laburado en la campaña. Y, entre ellos, estaba Damián Rosatti, que estaba en el acto de Lomas de Zamora y es quien maneja la moto”. El relato abre el interrogante sobre si la presencia de esta figura fue organizada y no fortuita.La semana pasada, la escena de la huida de Espert generó una ola de memes en redes sociales, mientras el diputado afirmaba que había sido auxiliado por un “motoquero” que pasó casualmente. Sin embargo, la revelación del medio radial denotó que La Libertad Avanza carga en sus espaldas un historial de contactos que debilita su estatus, a días de las legislativas bonaerenses, por contradecir la narrativa oficial.