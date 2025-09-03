En lugar de explicar el contenido de los audios de Karina, Milei acusó al kirchnerismo de querer matarlo

#Declaraciones | Javier Milei advirtió a un medio francés que el kirchnerismo intenta "matarlo", por los disturbios ocurridos en distintos distritos durante actos de campaña de La Libertad Avanza. pic.twitter.com/v1jLC2v8K9 — Política Argentina (@Pol_Arg) September 3, 2025

En una maniobra de total evasión ante el escándalo que salpicó de lleno a La Libertad Avanza por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que comprometen a Karina Milei, y durante una entrevista encabezada por Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, el presidente Javier Milei acusó al kirchnerismo de mantener una estrategia de “a todo o nada”, que iría desde "destruir el programa económico en el Congreso de la Nación a hacer manifestaciones violentas en la calle", e incluso, a intentar "matarlo", tal como advirtió ante el medio 21News.Sus dichos, hacen referencia a los últimos episodios ocurridos en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes, donde los actos oficiales de campaña terminaron interrumpidos por manifestantes que se acercaron a reclamar el mega ajuste libertario a sectores vulnerables, entre ellos, Discapacidad.Siguiendo la línea oficial para evadir el drama que envuelve en múltiples casos de corrupción a los Milei, el libertario también aseguró que parte de esa estrategia consistiría en inventarle “cualquier tipo de aberración, inventar mentiras” para desprestigiarlo.Asimismo, el mandatario definió la situación política como un momento bisagra: “Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa”, expresó durante la entrevista publicada este miércoles.De cara al acto de cierre de campaña en Moreno, que se realizará en el Club Atlético Villa Ángela, Milei confirmó su asistencia junto a Karina Milei, Sebastián Pareja, los candidatos de las ocho secciones electorales y unos 10 mil simpatizantes que llegarán en más de 100 colectivos.El Ministerio de Seguridad bonaerense expresó su preocupación por las condiciones del predio. “No es un lugar que reúna las condiciones de infraestructura para recibir a 10 mil personas y mucho menos al Presidente. A ese potrero se accede por dos calles de tierra que, con la lluvia, están anegadas, no hay un perímetro cercado ni suficiente iluminación y hay escombros por todos lados”, señaló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Pese a los cuestionamientos, la comitiva oficialista confirmó que realizará el acto.