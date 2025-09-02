Mala para MIlei: las sospechas por corrupción llevaron a que la gestión trumpista rechazara reunirse con Juan Pazo

La delegación argentina encabezada por Juan Pazo viajó a Estados Unidos para firmar un acuerdo de exención de visas, pero la Casa Blanca detuvo la reunión por preocupaciones sobre denuncias de corrupción que afectan al gobierno de Javier Milei. La decisión dejó a los funcionarios argentinos varados en Miami durante dos días.Argentina había aceptado reemplazar sistemas informáticos y software de origen chino en asuntos aduaneros por proveedores estadounidenses como parte del acuerdo. Sin embargo, el Departamento de Estado, bajo Marcos Rubio, condicionó la firma, aunque sin extender estas preocupaciones a la comitiva, ni al Gobierno nacional, antes de que esta partiera rumbo al domicilio presidencial.El titular de ARCA, Juan Pazo, y otros funcionarios llegaron a Miami creyendo que continuarían hacia Washington para la firma del acuerdo. “El acuerdo carecía de una firma”, informó el Departamento de Seguridad Nacional, y los funcionarios también fueron advertidos sobre las preocupaciones de EE. UU. respecto a corrupción, obligándolos a regresar a Buenos Aires sin resultados.El medio Axios reveló que la decisión de frenar la reunión fue tomada por Rubio, quien desautorizó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que había anunciado el inicio del proceso para reincorporar a Argentina al Programa de Exención de Visa. “Digamos que no nos pareció bien”, trascendió por un alto funcionario de Trump. “Es vergonzoso”, agregó.El episodio evidencia la tensión diplomática y la cautela de Washington frente a la gestión económica y política de Milei. Fuentes estadounidenses calificaron el plan económico del Presidente argentino como “prendido con alfileres” y señalaron que los recientes escándalos de corrupción agravan la desconfianza hacia la administración.El desplante, se da en el marco de la suspensión del viaje que planificaba Milei a Las Vegas para reunirse con empresarios en Los Ángeles. Tras un breve encuentro en febrero en la CPAC de Maryland, Donald Trump evitó nuevos contactos con el Presidente argentino, lo que despertó interrogantes sobre cómo es el estado actual del vínculo bilateral.