03.09.2025 / ELECCIONES 2025

Cierre de campaña de Milei en PBA: cuáles son las deficiencias de seguridad que advirtió el Gobierno bonaerense

Está previsto que el acto se realice esta noche en el Club Villa Ángela, de la localidad de Trujui, ubicada en Moreno. Entre las principales advertencias se encuentran calles de tierra, escasa iluminación y un predio sin preparación para albergar un evento masivo.