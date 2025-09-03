03.09.2025 / DECLARACIONES

El Gobierno se victimizó al sostener que "se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó un discurso en el 17° Coloquio de la UIA en Córdoba y destacó las medidas de la administración libertaria. "Logramos estabilizar la economía", remarcó.