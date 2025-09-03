El Gobierno se victimizó al sostener que "se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó un discurso en el 17° Coloquio de la UIA en Córdoba y destacó las medidas de la administración libertaria. "Logramos estabilizar la economía", remarcó.
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"
Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña