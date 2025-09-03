03.09.2025 / DECLARACIONES

Rial, en Diputados tras la censura del Gobierno, advirtió que hay más información sobre las coimas en ANDIS: "Lejos de callarnos"

Tras develar los audios de la corrupción libertaria,el conductor junto al periodista Mauro Federico, se hicieron presentes en la comisión que lidera el diputado Christian Castillo, tras la decisión del juez Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.