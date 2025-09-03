03.09.2025 / COIMAS EN ANDIS

Siguen los escándalos en ANDIS: aumenta el número de damnificados por auditorías ilegales en manos de militantes libertarios

El principal foco es en Misiones. Desde el Consejo Provincial de Discapacidad advierten la existencia de controles sin presencia de médicos. Además, explican que los lugares donde se realizan no tienen ningún tipo de accesibilidad. La Provincia continúa con el relevamiento de casos de personas afectadas por las bajas de pensiones.


