03.09.2025 / EL DÓLAR NO FLOTA

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

Federico Furiase habló en una entrevista para aclarar el giro en la política cambiaria con el fin de contener la presión sobre el tipo de cambio y confirmó la vigencia de las bandas de flotación tras las elecciones de octubre.