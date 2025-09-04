Milei evalúa su asistencia al búnker de LLA en Gonnet para esperar los resultados de las elecciones bonaerenses

El presidente Javier Milei evalúa estar presente este domingo en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) para esperar los resultados de la elección bonaerense. Desde las 18 del domingo, el mandatario y parte de su Gabinete podrían aguardar atentamente los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria.El búnker será en la localidad bonaerense de Gonnet, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.La idea de la mesa de campaña es replicar las lógicas del bunker porteño que ofició de celebración luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en traje de candidato a legislador se impusiera por sobre el PRO y el peronismo en la Ciudad de Buenos AiresLo cierto es que la posibilidad de la presencia del libertario fue sometida a debate y se concretará en función de las mediciones que arrojan las encuestas que estudian en el campamento violeta. No sorprende que el mandatario, quien tuvo un rol clave en la etapa proselitista que lo tuvo como atracción principal de cada actividad, esté presente a la hora de recibir los resultados si todo sale como esperan en la LLA.Incluso, el propio mandatario recortó paradas de su viaje a Estados Unidos y unificó agenda para volver al país el sábado próximo.Con casi una actividad por semana, los libertarios apostaron a nacionalizar la elección y para eso utilizaron la figura del Presidente para bajar a distintas zonas del territorio bonaerense.Junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno. En algunas apariciones, fue recibido con protestas que derivaron en incidentes.