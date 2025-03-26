Periodistas fueron convocados por el Senado para tratar la censura estatal

Los periodistas Nancy Pazos, Fabián Doman y Darío Villarruel participaron de una reunión en el Senado, donde advirtieron sobre hostigamientos y maniobras de censura hacia la prensa. El encuentro, organizado por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, se realizó en el Salón Arturo Illia con la presencia de legisladores de distintos bloques.Nancy Pazos, en su intervención a través de videollamada, advirtió que “hoy la libertad de expresión está en absoluto riesgo en nuestro país y se está atentando contra la calidad democrática. Nuestra profesión está siendo bastardeada por el poder”. A su vez, pidió que se mantenga en la agenda pública la investigación por presuntas coimas y la causa que involucra al fotógrafo Pablo Grillo.Por su parte, Fabián Doman lamentó ser "el periodista más denunciado por el Presidente de la Nación”. Enfatizó que “en la Argentina no existe la censura previa y está en la Constitución de todos los países, lo mismo que el allanamiento de morada de un periodista y no nos pueden solicitar nuestras fuentes de información”. Además, subrayó que lo que está en juego es “la información que se le oculta al ciudadano común”.El abogado y periodista Darío Villarruel destacó la necesidad de preservar el acceso a la información pública y agregó: “Creo en que las instituciones deben estar al servicio del pueblo y que no se viole la ley para amedrentar a periodistas porque la Patria somos todos y hoy la Patria es el discapacitado”. También reclamó que se respeten las garantías básicas de los trabajadores de prensa.Tras las exposiciones, los senadores presentes realizaron preguntas y se resolvió convocar a una nueva reunión de la comisión el miércoles 10 de septiembre a las 11, con el objetivo de definir posibles medidas de protección a la labor periodística.