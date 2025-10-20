Milei planea esperar los resultados de las legislativas desde Olivos mientras cranea los cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei pasará gran parte del domingo en Olivos, luego de regresar el jueves desde Rosario tras cerrar la campaña de La Libertad Avanza. Fuentes oficiales aseguran que, durante esas horas, el Presidente se encargará de delinear el nuevo Gabinete, que ya incluye la salida de Patricia Bullrich de Seguridad, Luis Petri de Defensa y Mariano Cúneo Libarona de Justicia.Otro cambio confirmado es la renuncia de Gerardo Werthein de la Cancillería, ya reemplazado por Pablo Quirno. La medida había generado tensiones dentro de las filas libertarias, que nunca terminaron de digerir al funcionario saliente, según pudo conocer el comando del partido.El domingo, el mandatario votará en la sede Medrano de la UTN y luego regresará a Olivos para esperar los resultados. Por la noche, se prevé que se traslade al Hotel Libertador, donde el búnker libertario seguirá el escrutinio. Allí se espera la presencia del Gabinete en pleno y de referentes aliados del PRO.El comando de La Libertad Avanza evalúa escenarios electorales diversos: en algunas provincias, como Salta, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, esperan triunfos; en otras, como Córdoba y Chaco, reconocen que dependerá de candidatos locales. En Buenos Aires, calculan quedar entre 8 y 9 puntos por debajo del peronismo, aunque destacan que la tendencia es alcista, según pudo conocer el entorno presidencial.En las elecciones previas, Milei solía mantenerse recluido en Olivos hasta última hora, leyendo y almorzando antes de dirigirse al búnker. Este domingo repetirá la estrategia, concentrado en la residencia oficial para analizar los primeros resultados y coordinar los pasos a seguir en su gestión.