Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

Durante un reportaje en la TV Pública, el presidente Javier Milei cargó contra los Recalde padre e hijo al hablar de las reformas que planea implementar en el plano laboral. "La industria del juicio la inventó Recalde padre, y el hijo defiende el negocio de la familia, por eso asustan a la gente. Una lógica del socialismo es asustar a la gente", disparó.Dentro del paquete que prepara junto a su gabinete, el Presidente enfatizó en su intención de modificar en profundidad el régimen de trabajo. En ese marco, acusó a Héctor Recalde, exdiputado fallecido, y a su hijo el senador y candidato por Fuerza Patria Mariano Recalde de sostener “los caranchos de la industria del juicio”.Además, durante la entrevista comparó al kirchnerismo con los “gremlins” de la saga cinematográfica, y aprovechó para arremeter contra el electorado del PRO que habría sido decepcionada por la administración macrista: “Los más grandes hemos aprendidos. Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, que decían que eran moderadores y volvían mejores. Y del otro lado están los gremlins, a los que le tira agua y se convierten en monstruos", embistió Milei.Por último, al ser consultado sobre el resultado deseado en las elecciones del domingo, anheló: "Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa”, en referencia a la cantidad mínima de legisladores necesarios para defender los vetos presidenciales frente a leyes impulsadas por la oposición.