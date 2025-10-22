Mirá el doodle que Google hizo para celebrar las elecciones legislativas

El buscador más popular del mundo amaneció este domingo con un “doodle” alusivo a las elecciones legislativas. La ilustración, visible en la página principal de Google Argentina, celebra el proceso democrático que convoca a millones de ciudadanos a las urnas. Según confirmaron fuentes de la empresa, el diseño conmemora los comicios nacionales en los que se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a ocho distritos.

En un calendario electoral desdoblado, la Ciudad de Buenos Aires ya había votado el 18 de mayo a sus 30 legisladores locales, en unos comicios de baja participación —53,3%— donde La Libertad Avanza, con Manuel Adorni, se impuso con el 30,1%, sellando la primera derrota del PRO en 18 años. La provincia de Buenos Aires, en tanto, celebró sus legislativas el 7 de septiembre: Fuerza Patria obtuvo el 47,18% de los votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 33,77%.