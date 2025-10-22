Mirá el doodle que Google hizo para celebrar las elecciones legislativas

El buscador más popular del mundo amaneció este domingo con un “doodle” alusivo a las elecciones legislativas. La ilustración, visible en la página principal de Google Argentina, celebra el proceso democrático que convoca a millones de ciudadanos a las urnas. Según confirmaron fuentes de la empresa, el diseño conmemora los comicios nacionales en los que se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a ocho distritos.
La jornada marca un cambio histórico en el sistema electoral: por primera vez, las elecciones generales nacionales se realizan con la Boleta Única de Papel (BUP). El votante debe presentar su DNI, recibir la boleta firmada por la autoridad de mesa, marcar su opción en el biombo y colocarla en la urna sin sobre, un formato que busca mayor transparencia y simplificación.
En un calendario electoral desdoblado, la Ciudad de Buenos Aires ya había votado el 18 de mayo a sus 30 legisladores locales, en unos comicios de baja participación —53,3%— donde La Libertad Avanza, con Manuel Adorni, se impuso con el 30,1%, sellando la primera derrota del PRO en 18 años. La provincia de Buenos Aires, en tanto, celebró sus legislativas el 7 de septiembre: Fuerza Patria obtuvo el 47,18% de los votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 33,77%.