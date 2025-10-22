26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Mirá el doodle que Google hizo para celebrar las elecciones legislativas

El gigante tecnológico acompaña la jornada electoral del 26 de octubre con un homenaje digital a la democracia argentina. En todo el país se eligen 127 diputados y 24 senadores nacionales, con el debut de la Boleta Única de Papel.





El buscador más popular del mundo amaneció este domingo con un “doodle” alusivo a las elecciones legislativas. La ilustración, visible en la página principal de Google Argentina, celebra el proceso democrático que convoca a millones de ciudadanos a las urnas. Según confirmaron fuentes de la empresa, el diseño conmemora los comicios nacionales en los que se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a ocho distritos.

La jornada marca un cambio histórico en el sistema electoral: por primera vez, las elecciones generales nacionales se realizan con la Boleta Única de Papel (BUP). El votante debe presentar su DNI, recibir la boleta firmada por la autoridad de mesa, marcar su opción en el biombo y colocarla en la urna sin sobre, un formato que busca mayor transparencia y simplificación.

En un calendario electoral desdoblado, la Ciudad de Buenos Aires ya había votado el 18 de mayo a sus 30 legisladores locales, en unos comicios de baja participación —53,3%— donde La Libertad Avanza, con Manuel Adorni, se impuso con el 30,1%, sellando la primera derrota del PRO en 18 años. La provincia de Buenos Aires, en tanto, celebró sus legislativas el 7 de septiembre: Fuerza Patria obtuvo el 47,18% de los votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 33,77%.

Lo más leído

1

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

2

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

5

Con agravios a Brancatelli y Pedro Rosemblat, Roberto Piazza salió a defender a Milei

Más notas de este tema

Wanda Nara tendrá un rol clave en las elecciones del domingo

24/10/2025 - ELECCIONES 2025

Wanda Nara tendrá un rol clave en las elecciones del domingo

Demoras en Aeroparque: aeronáuticos realizaron una asamblea para tratar múltiples reclamos

24/10/2025 - MEDIDA

Demoras en Aeroparque: aeronáuticos realizaron una asamblea para tratar múltiples reclamos

A menos de una semana para las elecciones, el PRO retiró fiscales de La Matanza en rechazo a manejos de LLA

22/10/2025 - Interna

A menos de una semana para las elecciones, el PRO retiró fiscales de La Matanza en rechazo a manejos de LLA

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.