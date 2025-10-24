Empieza el escrutinio definitivo: Fuerza Patria espera que los votos nulos e impugnados definan bancas clave en Buenos Aires y Chaco

La Justicia Electoral inició este miércoles el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, un proceso que puede modificar los resultados provisionales y definir el reparto de bancas en Diputados y el Senado.El conteo definitivo se realiza mesa por mesa con la supervisión de fiscales partidarios y puede introducir correcciones respecto al conteo provisorio.En Chaco, la atención también está centrada en el recuento de Senadores. La Libertad Avanza lleva 265.098 votos, mientras que Fuerza Patria suma 253.517. De verificarse ajustes en votos nulos o impugnados, las dos bancas por mayoría podrían pasar al peronismo, dejando la banca por minoría a los libertarios.La Rioja y Santa Cruz también presentan márgenes estrechos: en La Rioja, apenas 621 votos separan a Federales Defendamos La Rioja de La Libertad Avanza, y en Santa Cruz, la diferencia es de 728 sufragios. Estas provincias serán decisivas para definir quién se queda con las bancas en juego.El escrutinio definitivo es el único con validez legal en Argentina y puede demorar varios días, sobre todo en distritos de gran magnitud como Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón.El juez federal Alejo Ramos Padilla, encargado del escrutinio en La Plata, destacó la necesidad de “fortalecer el sistema electoral” de cara a 2027 y advirtió sobre los desafíos que implica la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). “Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la boleta única de papel”, señaló durante la apertura del proceso.