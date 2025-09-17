Tras la renuncia de sus abogados, Spagnuolo será representado por un defensor oficial

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo quedó bajo la representación del defensor oficial Hernán Silva en la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. La decisión se produjo luego de la retirada de sus abogados particulares por "motivos personales", en medio de la posibilidad de que el exfuncionario decida adquirir la la figura de “imputado colaborador”.Luego de que la Justicia levantara el secreto de sumario el pasado jueves y motorizado por la renuncia de sus abogados, Spagnuolo presentó un escrito para oficializar la designación de Silva, el defensor de turno con las denuncias ingresadas en agosto. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi conducen la investigación que involucra a otros exfuncionarios de la ANDIS.La salida de su equipo de defensa dejó durante varios días a Spagnuolo sin asistencia letrada y alimentó las versiones sobre una eventual declaración como arrepentido. En Tribunales se especulaba desde el inicio de la causa que el exfuncionario podría brindar información clave sobre el esquema de retornos que se investiga, según informó Ámbito.Mientras tanto, un informe pericial de la DATIP confirmó que el exdirector borró de manera “manual” información de su teléfono celular antes de entregarlo a la Justicia. Los procedimientos incluyeron allanamientos en dos barrios privados, tanto en su domicilio como en el de Daniel Garbellini, exmano derecha de Spagnuolo y también apuntado en el expediente.La causa sumó además la declaración del consultor Fernando Cerimedo, quien aseguró que Spagnuolo le confió que una droguería le había advertido queen referencia a supuestos retornos millonarios. Cerimedo también mencionó que “todo esto lo gestiona Lule Menem” y que el exfuncionario dijo haber informado de la situación a Javier Milei y a la ministra Sandra Pettovello.Según el testimonio del fundador de La Derecha Diario, Spagnuolo se quejaba de salarios bajos, presiones de prestadores y aumentos de retornos exigidos por la droguería Suizo Argentina. Cerimedo relató que incluso el exdirector le confió que la familia Menem “se estaba choreando casi un palo por mes”.