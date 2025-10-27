Salta: tras el triunfo de La Libertad Avanza, Urtubey e invitó a su espacio a pensar y reflexionar

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta y que también fue candidato a senador nacional en las Elecciones Legislativas, hizo una fuerte autocrítica luego del flojo resultado obtenido y llamó a la oposición a “pensar y reflexionar”.Luego del flojo resultado obtenido, donde quedó tercero con solo el 13,70% de los votos, por lo que no consiguió una banca en la Cámara de Senadores, Urtubey analizó: “El pueblo salteño eligió a los representantes de Milei en nuestra provincia. Mis felicitaciones a los candidatos de La Libertad Avanza”.A su vez, se lamentó porque “en la enorme dispersión de la oposición el peso del poder provincial fue determinante”, y adelantó: “Tenemos una enorme tarea por delante: resolver si nuestras diferencias son lo suficientemente grandes como para permitir, en el futuro, un gobierno en la provincia como el que hoy tenemos a nivel nacional”.Por último hizo un llamado a la oposición “para que pensemos y reflexionemos, para que avancemos hacia adelante y veamos si somos capaces de construir una unidad que defienda a los más vulnerables y nos permita salir de este modelo de ajuste”.