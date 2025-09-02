Vanina Biasi desafía a la Justicia tras la elevación a juicio: "Pongan la fecha ya, son cómplices de un genocidio"

La diputada del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, salió al cruce de la decisión del fiscal Eduardo Taiano y el juez Daniel Rafecas de avanzar con la elevación a juicio en su contra por publicaciones sobre la masacre en Gaza. La legisladora denunció que se trata de un proceso de persecución política y judicial en sintonía con el gobierno de Javier Milei.
