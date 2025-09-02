05.09.2025 / POR SU REPUDIO A ISRAEL

Vanina Biasi desafía a la Justicia tras la elevación a juicio: "Pongan la fecha ya, son cómplices de un genocidio"


La diputada del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, salió al cruce de la decisión del fiscal Eduardo Taiano y el juez Daniel Rafecas de avanzar con la elevación a juicio en su contra por publicaciones sobre la masacre en Gaza. La legisladora denunció que se trata de un proceso de persecución política y judicial en sintonía con el gobierno de Javier Milei.




“Quien quiera constatar que los tiempos de esta causa contrastan con la práctica general de Comodoro Py y sobre todo que se condicen con las instrucciones del gobierno de Milei, solo tiene que revisar la escandalosa inacción del mismo fiscal en la causa Libra, una estafa masiva realizada con el concurso necesario del Presidente Milei”, señaló Biasi, marcando la disparidad entre el avance veloz de su expediente y la parálisis en otras investigaciones.

Según denunció, la elevación a juicio se basa en opiniones de referentes sionistas que califican de antisemitas a quienes denuncian el genocidio en Gaza, a pesar de que esas denuncias coinciden con pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, resoluciones de la ONU y el reciente Encuentro de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio. “Una verdadera calumnia”, sintetizó.

El avance judicial provocó una ola de solidaridad hacia la dirigente de izquierda. En la Legislatura porteña, donde Biasi ocupa una banca, se realizó semanas atrás una audiencia con la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el actor Norman Briski, legisladores de distintas fuerzas, referentes de derechos humanos y de la comunidad judía antisionista.

En redes sociales, Biasi volvió a desafiar: “Vamos a juicio oral ya, cobardes apologistas del genocidio, el supremacismo y el racismo. Ahí sí me van a tener que escuchar. Pongan fecha ahora”. Con esa frase ratificó que piensa llevar su denuncia al centro mismo del debate judicial y político.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

04/09/2025 - DECLARACIONES

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó": el contundente mensaje de Cristina al libertario

02/09/2025 - X

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó": el contundente mensaje de Cristina al libertario

Envejeció mal: el tuit que expone la doble vara de Patricia Bullrich cuando reclamaba "por la libetad de expresión" de periodistas

02/09/2025 - EN LAS REDES

Envejeció mal: el tuit que expone la doble vara de Patricia Bullrich cuando reclamaba "por la libetad de expresión" de periodistas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.