05.09.2025 / Judiciales

Procesaron al acusado de tirarle una piedra a Milei durante la fallida caravana en Lomas de Zamora

Thiago Román Florentín, de 22 años, es por ahora el único imputado en la causa iniciada en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez Armella le impuso al joven una serie de "normas de conducta" que deberá cumplir y además le trabó un embargo de $ 1 millón.




El juez federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió este viernes procesar sin prisión preventiva a Thiago Florentín, el joven acusado de tirarle una piedra al presidente Javier Milei durante un acto de campaña en Lomas de Zamora.

Thiago Román Florentín, de 22 años, es por ahora el único imputado en la causa iniciada en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Armella, que es juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, le impuso al joven una serie de "normas de conducta" que el residente de la localidad de Alejandro Korn deberá cumplir, y además le trabó un embargo de $ 1 millón, informó el sitio Infobae.

Florentín fue capturado por efectivos policiales el mismo día de los incidentes durante la caravana libertaria y aunque hubo otros sospechosos del ataque con piedras y ladrillos, él fue el único que estuvo detenido en una comisaría de ese partido bonaerense.

En la causa también fueron señalados Diego Martín Paz, quien fue descrito en su identikit judicial como integrante de "la barra disidente de Arsenal", y José Marcelino Dabrowsky, intengrante de la agrupación H.I.J.O.S. que fue el "encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque".

Sin embargo, ni Paz -que se encargó de hablar con los medios para revelar su coartada- ni Dabrowsky fueron detenidos en la causa.

